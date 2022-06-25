Kimsiği belirsiz kişilerin sikke satmaya çalıştığı haberini alan ekipler, şüphelilerle buluşma ayarladı. 8 kişi suçüstü yakalanıp gözaltına alınırken 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakcıların bir darbe daha indirildi.

Kimliği belirsiz kişilerin ellerindeki gümüş sikkeler için müşteri aradıkları bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin Eyüpsultan'da kaldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine şüphelileri suçüstü yakalamak isteyen Jandarma ekipleri, şahısları yakın takibe aldı.

Şüphelilerle buluşma planlandı

Ekipler, kendi kimliklerini gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçip satış için buluşma ayarladı.

Şüpheliler suçüstü yakalandı

Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler, suçüstü yakalandı.

İstanbul'da jandarmaya sikke satmaya çalıştı: 715 adet sikke ele geçirildi VİDEO









715 adet gümüş sikke ele geçirildi



8 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.





Eserler koruma altına alındı

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi.

600 adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, 115 adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi.

Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre; yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.



