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    İstanbul'da jandarmaya sikke satmaya çalıştı: 715 adet sikke ele geçirildi

    Kimsiği belirsiz kişilerin sikke satmaya çalıştığı haberini alan ekipler, şüphelilerle buluşma ayarladı. 8 kişi suçüstü yakalanıp gözaltına alınırken 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.
    • 25.06.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 09:31
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    İstanbul'da jandarmaya sikke satmaya çalıştı: 715 adet sikke ele geçirildi

    İstanbul'da tarihi eser kaçakcıların bir darbe daha indirildi.

    Kimliği belirsiz kişilerin ellerindeki gümüş sikkeler için müşteri aradıkları bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin Eyüpsultan'da kaldıklarını tespit etti.

    Bunun üzerine şüphelileri suçüstü yakalamak isteyen Jandarma ekipleri, şahısları yakın takibe aldı.

    Şüphelilerle buluşma planlandı

    Ekipler, kendi kimliklerini gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçip satış için buluşma ayarladı.

    Şüpheliler suçüstü yakalandı

    Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler, suçüstü yakalandı.

    İstanbul'da jandarmaya sikke satmaya çalıştı: 715 adet sikke ele geçirildi VİDEO


    İstanbul da jandarmaya sikke satmaya çalıştı: 715 adet sikke ele geçirildi #1

    715 adet gümüş sikke ele geçirildi

    8 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.

    İstanbul da jandarmaya sikke satmaya çalıştı: 715 adet sikke ele geçirildi #2

    Eserler koruma altına alındı

    Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde;  müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi.

    600 adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, 115 adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi.

    Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    DHA'nın haberine göre; yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da jandarmaya sikke satmaya çalıştı: 715 adet sikke ele geçirildi #3

    İstanbul da jandarmaya sikke satmaya çalıştı: 715 adet sikke ele geçirildi #4



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