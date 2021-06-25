İstanbul’da jigololuk vaadiyle dolandırıcılık: 7 tutuklama

İnternet üzerinden “jigolo” olma vaadiyle kişileri tuzağa düşürüp dolandıran 6’sı kadın 8 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin internette “jigolo yapma” vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, bir şebekenin, internet üzerinden verdikleri ilanlarda ‘jigolo’ arayıp bu yöntem üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

EMNİYETTEN OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından şebekeye ilk operasyon, Esenyurt ilçesinde bulunan 2 farklı adrese Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi.

Baskının ardından tahkikat derinleştirilince devreye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü girdi.

SAHTE ÇAĞRI MERKEZİYLE 13 BİN VERİ

Yapılan incelemelerde, illegal olarak çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren ve çağrıları karşılayan kadınların, arayan kişilere yaşamış olduğu il, meslek, fiziki özellikleri ve şahsa ait notlar gibi kısımların bulunduğu yaklaşık 13 bin veri tabanı oluşturdukları belirlendi.

'ÜYELİK ÜCRETİ' BAHANESİYLE DOLANDIRDILAR

Söz konusu şebeke üyelerinin, arayan ‘adaylardan’ “üyelik ücreti” adı altında 500 ile bin TL para istedikleri tespit edildi.

8 GÖZALTI

Bu tespitlerin ardından 21 Haziran’da geniş çaplı yapılan operasyonda, 6’sı kadın 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 18 sim kart, 1 hafıza kartı ve 8 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

7 ZANLI CEZAEVİNDE

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri hakkında “Adli Kontrol Hükümleri” uygulanırken 7 kişi tutuklandı.