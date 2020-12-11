İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı

Düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 126 ton akaryakıtı satmaya çalışan 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirledi.

Polis ekipleri Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt ve Çatalca'da bulunan bazı tır parklarında satış yapıldığını tespit etti.

4 ilçeye eş zamanlı düzenlenen operasyonda 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

22 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Suç örgütü üyelerinin yakalanması için bu sabaha karşı harekete geçen polis ekipleri 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

850 BİN LİRA DEĞERİNDE

Toplam 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ve 7 adet kapalı kasa araç ele geçirilen operasyonla birlikte yaklaşık 850 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.



























