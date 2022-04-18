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    İstanbul’da kaçak cep telefon operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

    Yasa dışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheli, yakalandı.
    • 18.04.2022 - 09:30
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    İstanbul’da kaçak cep telefon operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D., M.T., S.İ. ve Y.D.'nin dünyaca ünlü markalara ait kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisini aldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı.

    380 akıllı telefonu ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya

    Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi.

    Operasyon için düğmeye basan ekipler; Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda; 380 akıllı telefonu ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.

    İstanbul'da jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu VİDEO

    Alışveriş siteleri üzerinden satış yapacaklardı

    Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orijinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

    İstanbul’da kaçak cep telefon operasyonu: 4 şüpheli gözaltında #1

    Bağlantısı olanlar da aranıyor

    DHA’da yer alan habere göre yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

    Ekiplerin, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

    İstanbul’da kaçak cep telefon operasyonu: 4 şüpheli gözaltında #2


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