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- İstanbul’da kaçak cep telefon operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
İstanbul’da kaçak cep telefon operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
- 18.04.2022 - 09:30
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D., M.T., S.İ. ve Y.D.'nin dünyaca ünlü markalara ait kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisini aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı.
380 akıllı telefonu ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya
Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi.
Operasyon için düğmeye basan ekipler; Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda; 380 akıllı telefonu ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.
İstanbul'da jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu VİDEO
Alışveriş siteleri üzerinden satış yapacaklardı
Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orijinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.
Bağlantısı olanlar da aranıyor
DHA’da yer alan habere göre yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Ekiplerin, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.