Küçükçekmece merkezli 4 ilçede yapılan kaçakçılık operasyonunda, zayıflama çayı ile cinsel güç artırıcı ürünlerin de bulunduğu 235 bin ilaç ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Küçükçekmece merkezli Büyükçekmece, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda birbiriyle bağlantılı çok sayıda taşeron şirket kurup ilaç sanayisinde kullanılan ham madde ithalatı yapan şebekenin, zayıflama çayı ile cinsel güç artırıcı ürünler ürettiği tespit edildi.

İstanbul'da kaçak cinsel güç artırıcı ürün satan şebekeye operasyon VİDEO

8 ADRESE BASKIN

Operasyonda Küçükçekmece'de dört iş yeri, Bağcılar'da iki ev, Esenler'de bir iş yeri ve Büyükçekmece'de bir daire olmak üzere 4 ilçede toplam 8 adrese giren ekipler, 216 bin 900 adet zayıflama, 18 bin 125 adet cinsel gücü artırıcı olmak üzere 235 bin 25 adet hap, 6 kilogram obezite tedavisinde ve kilo dengesini korumada kullanılan kimyasal madde, 84 kavanoz ve 49 kutu zayıflama çayı ile ilaç imalatında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYON

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira civarında olduğu kaydedildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.