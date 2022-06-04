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İstanbul'da kaçak göçmen denetimleri
Emniyet güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı denetimlerde ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek.
- 04.06.2022 - 13:39
İstanbul'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik 9 ilçede eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Kadıköy, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ,Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih ve Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde yakalanan şüpheliler kimlik kontrolünden geçti.
Kaçak göçmenlere eş zamanlı denetim
DHA'nın haberine göre; Kadıköy İskele meydanında yapılan denetime devriye ekipleri, motorize ekipler ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.
İl Göç İdaresine teslim edilecekler
Fatih'te ise üzerinden kimlik çıkmayan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenenler hakkında işlem yapıldı.
Kaçak olduğu belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek.