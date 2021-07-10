Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 123 göçmen yakalandı. Operasyonlarda bir tırın dorsesindeki göçmenlerin, kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlendi.

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığına karşı 8 operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı, 123 kaçak göçmen yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

3 minibüs, otobüs, 10 adet kamp malzemesi, 2 deniz aracı, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

8 ayrı operasyonda gözaltına alınanların 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı VİDEO



DORESE KAPAĞI MÜHRÜNE ZARAR VERİLMEDEN AÇILDI

Ekipler, operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapan bir tırın dorsesinde, Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu yönünde bilgi aldı.

Söz konusu tırın dorse kapağı, mührüne zarar verilmeden özel bir yöntem kullanarak açıldı.

2 GÖÇMEN YAKALANDI

Kontrolde, X-RAY cihazlarının vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için, kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlenen 2 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin 500 euro karşılığında anlaştığı 2 kişi gözaltına alındı.