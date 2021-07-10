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- İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı
- DHA
- 10.07.2021 - 11:43
İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığına karşı 8 operasyon düzenledi.
Operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı, 123 kaçak göçmen yakalandı.
ELE GEÇİRİLENLER
3 minibüs, otobüs, 10 adet kamp malzemesi, 2 deniz aracı, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
8 ayrı operasyonda gözaltına alınanların 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı VİDEO
DORESE KAPAĞI MÜHRÜNE ZARAR VERİLMEDEN AÇILDI
Ekipler, operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapan bir tırın dorsesinde, Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu yönünde bilgi aldı.
Söz konusu tırın dorse kapağı, mührüne zarar verilmeden özel bir yöntem kullanarak açıldı.
2 GÖÇMEN YAKALANDI
Kontrolde, X-RAY cihazlarının vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için, kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlenen 2 göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenlerin 500 euro karşılığında anlaştığı 2 kişi gözaltına alındı.