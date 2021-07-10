Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
293.741
2.62%
EXEN Coin
27.21
-0.65%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı

    Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 123 göçmen yakalandı. Operasyonlarda bir tırın dorsesindeki göçmenlerin, kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlendi.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı

    İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığına karşı 8 operasyon düzenledi.

    Operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı, 123 kaçak göçmen yakalandı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    3 minibüs, otobüs, 10 adet kamp malzemesi, 2 deniz aracı, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #1

    8 KİŞİ TUTUKLANDI

    8 ayrı operasyonda gözaltına alınanların 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

    3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı VİDEO

    DORESE KAPAĞI MÜHRÜNE ZARAR VERİLMEDEN AÇILDI

    Ekipler, operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapan bir tırın dorsesinde, Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu yönünde bilgi aldı.

    Söz konusu tırın dorse kapağı, mührüne zarar verilmeden özel bir yöntem kullanarak açıldı.

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #2

    2 GÖÇMEN YAKALANDI

    Kontrolde, X-RAY cihazlarının vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için, kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlenen 2 göçmen yakalandı.

    Yakalanan göçmenlerin 500 euro karşılığında anlaştığı 2 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #3

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #4

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #5

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #6

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #7

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #8

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 123 göçmen yakalandı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir