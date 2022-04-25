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    İstanbul'da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu

    Arnavutköy'de kaçak hafriyat denetimi sırasında araziye gizlenmiş şekilde bulunan kepçe tıra yüklenerek çekildi. Kepçenin sahibi için ise arama çalışması başlatıldı.
    • 25.04.2022 - 15:32
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    İstanbul'da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri kaçak hafriyat konusuyla ilgili Hadımköy'de denetim gerçekleştirdi.

    Denetimlerde, Arnavutköy Ömerli Mahallesi Ekin Sokak üzerinde kaçak döküm yapılan yerdeki toprakları düzeltmek amacıyla kullanılan sarı renkte, plaka ve şasi numarası olmayan ve çalıntı araç olabileceğini düşünülen kepçe bulundu.

    Araziye gizlenmiş şekilde bulunan kepçe için olay yerine trafik polisleri ve kepçe operatörü sevk edildi.

    Araziye giden yol kapatıldı

    DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen kepçe operatörü, el konulan iş makinesiyle önce kaçak döküm yapılan bölgeye giden yolu kapattı.

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #1

    Kepçenin sahibi aranıyor

    İş makinesi daha sonra tıra yüklenerek yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri kepçenin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

    Kaçak döküm yapılan ve daha sonra kepçe yardımıyla toprağın düzenlendiği bölge havadan görüntülendi.

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #2

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #3

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #4

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #5

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #6

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #7

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #8

    İstanbul da kaçak hafriyat döküp, araziye gizlenen iş makinesine el konuldu #9


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