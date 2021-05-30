Yasak alana hafriyat dökerek çevreyi kirleten şüpheliler olay yerine gelen zabıtaları darbetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy’de döküm parasından kaçmak isteyen K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K. isimli şahıslar, kaçak bir şekilde hafriyatlarını boş araziye döktü.

ZABITA EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Şikayet üzerine şahıslara işlem yapmak için giden iki zabıta memurunu darbeden şahıslar, daha sonra plakasız iş makinelerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Zabıtaların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerini arayan ekipler, 2 kilometre uzaklıkta çalıların arasına saklanan iş makinesini buldu.

İş makinesine el konulacağı esnada ortaya çıkan 6 şüpheli uzak mesafeden polis ekiplerini tehdit ederek, görevlerini yapmasına engel oldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Zor kullanılarak yakalanan 6 şahıs hakkında koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olunan günde sokağa çıktıkları için idari para cezası kesilirken, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘görevli memura mukavemet’ ve ‘çevreyi kirletme’ suçlarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kaçak hafriyat döküp, zabıtaları darbettiler ViDEO