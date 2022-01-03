İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Kaçak yollardan getirdikleri kanser ve diyabet ilaçlarını piyasaya süren 2 kişi jandarma operasyonuyla yakalanırken, adreste 3 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.G. ve L.T. isimli 2 kişinin kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları kaçak yollardan getirerek Türkiye'de sahte barkodla piyasaya sürdüklerine dair istihbarat aldı.

Ekipler ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

ZEYTİNBURNU'NDA DEPO BASKINI

Yapılan takibin ardından jandarma ekipleri şüphelilerin Zeytinburnu'nda depo olarak kullandıkları adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda yapılan aramalarda başta kanser ve diyabet hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İLAÇLARIN BARKOD VE KAREKOD BİLGİLERİYLE OYNADILAR

Depoda yapılan incelemelerde; ilaçların orijinal olduğu ancak ülkeye yasa dışı yollarda sokulduğu, üzerlerindeki barkod ve karekod bilgilerinin değiştirilerek yeniden sahte barkod düzenlendiği belirlendi.

3 MİLYON LİRALIK İLAÇLARA EL KONULDU

Ekipler piyasa değeri 3 milyon olan ilaçlara el koyarken 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.