İstanbul'da kaçak kumarhaneyi polis bastı

3 katlı kafe görünümlü kumarhanedeki 20 kişiye para cezası kesilirken, polise mukavemet gösteren 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde kafe olarak işletilen bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 3 katlı olan kafenin birinci ve ikinci katında perdeler ile kapatılan salonlarda kumar oynatıldığını tespit etti. Ekipler, içeride bulunan kişilere işlem yapmak istediği esnada kafe yöneticileri, polislere mukavemet gösterdi.

MASKE İLE YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Kafede bulunan 20 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet gösterip, kumar oynatan 5 kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan kişilerin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü. Ekipler içeride de çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.

Polisten saklanmak için duşakabine girdi İZLE

DUŞAKABİNDE GENÇ KIZ ÇIKTI

Polis ekipleri katlarda yaptığı detaylı incelemede gizli bir bölmede gizlenen rulet masasını buldu. Ayrıca rulet masasının bulunduğu odanın içindeki duşakabinde de saklanan genç bir kıza rastlanıldı. İdari para cezası işlemi yapılan şahıslardan birinin temizlik çalışanı olduğunu iddia eden yabancı uyruklu genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Belediye ekiplerine bağlı zabıta ekipleri ise kafeyi mühürleyerek kapattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.