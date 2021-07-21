Her bayramda aynı sorunla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, ortaya çıkan manzaraya tepki gösterdi.

Tarihi Boğazköy’de İstanbul’un farklı noktalarından gelen vatandaşlar kaçak kurban kesimi yaptı.

Ormanlık alanlardaki kaçak kesimler nedeniyle tarihi Boğazköy'de bulunan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan çeşmeden kan akmaya başladı.

HER BAYRAMDA AYNI SORUN

Mahalle sakinleri, içme sularının bu hale gelmesine tepki göstererek, saatlerdir su içemediklerini belirtti.

Köyde yaşayan ve köyün yerlilerinden olan Feride Özdilek, "Biz bu köyde yaşıyoruz ve içme suyu ihtiyacımızı yıllardır bu çeşmeden karşılıyoruz. Her Kurban Bayramı'nda aynı sorunlar karşılaşıyoruz." dedi.

İstanbul’da kaçak kurban kesiminin ardından çeşmeden kan aktı ViDEO

"KURBANLARINI KESİYORLAR AMA BİZİ DÜŞÜNMÜYORLAR"

"İstanbul içerisinden gelip burada ormanlık alanda kurbanlarını kesiyorlar ama bizi düşünmüyorlar." diyen Özdilek, "Şu anda bizim çeşmemizden kan akıyor biz saatlerdir su içemiyoruz. Birçok eski Yeşilçam filmine konu olan bu köye sahip çıkılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.