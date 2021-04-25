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    İstanbul’da kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı

    Yasa dışı silah üreterek piyasaya sürdükleri belirlenen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 16:45
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    İstanbul’da kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı

    İstanbul’un Pendik ilçesinde Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir atölyede ruhsatsız silah üretimi yapıldığı istihbaratını aldı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında O.K. adlı kişinin Pendik’te atölyede silah ürettiği, imal edilen bu silahların da N.A. adlı şahıs tarafından piyasaya sürülerek yasa dışı ticaretinin yapıldığını belirleyen polis, dün operasyon için düğmeye bastı.

    POLİSLER KISKIVRAK YAKALADI

    Zanlılardan N.A., aracıyla giderken polis ekiplerince gözaltına alındı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayın diğer şüphelisi O.K. ise Maltepe’nin Altayçeşme Mahallesi’nde yakalandı.

    ÇOK SAYIDA KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    O.K.’nin Maltepe’deki evinde ve Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi’ndeki silah imalatı yaptığı atölyede yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 33 fişek, çeşitli silah parçaları ve 10 boş şarjör ile 15 namlu ele geçirildi.

    İstanbul’da kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı ViDEO

    İstanbul’da kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı #1

    ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

    Gözaltına alınan şüpheliler,, “yasa dışı silah ticareti” suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi.

    İstanbul’da kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı #2

    İstanbul’da kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı #3

    İstanbul’da kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı #4

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