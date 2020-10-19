Operasyon sonucu 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de Başakşehir OSB Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan kaçak silah imalathanesine baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME BULUNDU

Adreste yapılan aramada 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği, 1750 açık namlu, 1590 tabanca gövdesi, 1080 kapalı namlu, 650 kurusıkı fişeği, 13 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 18 sürgü, 280 şarjör, 9 CNC makinesi, enjeksiyon, kalıp döküm ve torna makinesi ile çok sayıda şarjör ve sürgü kalıbı ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı ViDEO

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İmalathanede bulunan İ.C.Z. ve M.B. gözaltına alınırken, çalışmaların devamında ise konunun diğer şüphelisi C.Z. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, imal ettikleri kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabancaya dönüştürdükleri ve bazı markaların imitasyonlarını yaparak piyasa fiyatının altına sattıkları belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.