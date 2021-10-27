İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul polisi, haksız kazanç amacıyla piyasaya sürülen 16,5 ton kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 10 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de bir suç örgütünün yasa dışı yollarla yurda sokulan ve kaçak olarak yurt içinde üretilen nargile tütünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

16,5 TON TÜTÜN BULUNDU

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 16,5 ton nargile tütünü ele geçirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Başakşehir, Bağcılar, Fatih ve Zeytinburnu’nda 4 depo, 1 iş yeri, 2 kamyonet ve 1 tıra düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Yaptıkları kaçakçılıkla devleti 4 milyon 200 bin lira vergi kaybına uğrattığı belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu