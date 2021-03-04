İstanbul'da kaçak tütün satıcısı 3 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak tütünlere ve binlerce makarona el koyuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören ve Arnavutköy'de 4 adrese operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 259 bin 800 adet satışa hazır içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 332 bin 200 adet boş makaron, 84 bin adet sigara sarma kağıdı, 60 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 234 kilogram kaçak tütün, 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.









