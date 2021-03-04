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- İstanbul'da kaçak tütün satıcısı 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kaçak tütün satıcısı 3 şüpheli yakalandı
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak tütünlere ve binlerce makarona el koyuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- DHA
- 04.03.2021 - 10:18
Emniyet, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören ve Arnavutköy'de 4 adrese operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda 259 bin 800 adet satışa hazır içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 332 bin 200 adet boş makaron, 84 bin adet sigara sarma kağıdı, 60 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 234 kilogram kaçak tütün, 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
3 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.