İstanbul'da kaçak yolla yurt dışına götüren şebekeye operasyon

İstanbul polisi terör şüphelilerini yeşil pasaport yardımıyla yasa dışı yollarla yurt dışına kaçıran şebekeyi çökertti. 4 ildeki eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terörle iltisaklı şahısları yeşil pasaportla yurtdışına çıkaran şebekeye yönelik 11 Ocak tarihinde yapılan operasyonun ikinci aşaması başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Şartları uymadığı halde yurtdışına çıkmak isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurtdışına çıkaran şüphelilere yönelik İstanbul, Muş, İzmir ve Manisa illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Örgüt lideri ve yöneticisi şahısların evlerinde yapılan aramada; farklı kişilere ait 30 adet pasaport, farklı şahıslara ait 45 adet kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopileri, farklı kişilere ait 10 adet diploma fotokopileri ile öğrenim durumu belgeleri, farklı kişilere ait 8 adet e-devlet şifresi, Paris ve Marsilya Başkonsolosluğundan verilme farklı kişilere ait 2 adet muvaffakatname, farklı kişilere ait olan ve noterden verilme 6 adet imza sirküsü, farklı kişilere ait 8 adet Avrupa Birliği logolu evrak, konsolosluk ve noterden verilme farklı kişilere ait vekâletname, üzerinde farklı şahısların isimleri, telefon ve IBAN numaraları ile alınacak para miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı ve müsvedde kağıtlar, farklı şahıslara ait çok sayıda biyometrik fotoğraflar ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2’si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Örgüt lideri ve yöneticisi 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.