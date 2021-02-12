İstifaya zorlandığını öne süren Nevin May'ın, patronu tarafından yerlerde tekmelenip sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da yaşan 43 yaşındaki Nevin May, 4 yıldır çalıştığı iş yerindeki patronu tarafından feci şekilde darbedildi.

Show TV'nin haberine göre; Nevin May 8 ay boyunca mobing gördüğünü ve işten çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti.

İş yükünün artırıldığını öne süren May, hakaretlere ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi.

İSTİFA ETMEYİNCE DARBEDİLDİ

May, istifa dilekçesini imzalamayınca patronu tarafından saldırıya uğradı. Yerlerde tekmelenen May'ın o anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mağdur May, darp olayının ardından patronundan şikayetçi oldu.

İstanbul'da kadın çalışan patronu tarafından darbedildi

"PİŞMANIM"

Olayla ilgili açıklama yapan patron ise "Çok üzgünüm. Nevin Hanım'dan ve bütün kadınlardan özür dilerim. Keşke böyle olmasaydı." sözleriyle pişman olduğunu dile getirdi.