İki gün önce ortadan kaybolan 45 yaşındaki kadın, kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisi tarafından canice katledildi. Şüpheli, kısa sürede yakalandı.

İstanbul'da yaşayan Neslihan Batur, kendisinden haber alamayan ailesini harekete geçirdi.

Batur'un kızı A.N.K., 10 Kasım'da Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

"ALIŞVERİŞE GİTTİ, GERİ DÖNMEDİ"

Şehit Selahattin Aslantepe Polis merkezinde kayıp müracaatında bulunan A.N.K. "Bir gün annem saat 16.00 sıralarında evden çıktı. Alışveriş yapıp hemen geleceğini söylemişti. Ancak akşam eve gelmedi. Bulunmasını istiyorum." dedi.

İstanbul'da kadın cinayeti: Boğarak öldürüp su kuyusuna attı VİDEO

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu Neslihan Batur'un 9 Kasım 2021 tarihinde saat 16.26 'da gönül ilişkisi yaşadığı fabrika bekçisi Habib Y. ile Esentepe Mahallesi, Milangaz caddesi üzerinde fabrika deposunda buluştuğunu tespit etti.

FABRİKA BEKÇİSİ SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Birlikte fabrikanın depo bölümüne geçen ikiliden Habib Y.'nin bir ara dışarı çıkarak elindeki poşeti çöpe attığı görüldü. Daha sonra saat 23.47'de depodan tek başına çıkan şüphelinin hızla uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelinin elindeki poşeti çöpe attıktan sonra uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde Neslihan Batur'un içeriden hiç çıkmadığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Habib Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ: ÖLDÜRÜP SU KUYUSUNA ATTIM

Poliste olayla ilgili ifadesi alınan şüpheli işlediği cinayeti itiraf etti. Şüpheli Neslihan Batur'u kıskançlık yüzünden aralarında çıkan kavga sırasında boğarak öldürdüğünü söyledi. Habib Y., Neslihan Batur'un cesedini fabrikanın bahçesinde bulunan bir su kuyusuna attığını itiraf etti. Şüphelinin kavga sırasında kan olan elbiselerini de bir çöp konteynerine attığını söyledi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Polis bu itirafın ardından fabrikaya giderek şüphelinin gösterdiği su kuyusunda inceleme başlattı. İçinde tonlarca su bulunduğu öğrenilen kuyu boşaltıldıktan sonra Neslihan Batur'un cesedine ulaşıldı. Kuyudan çıkartılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"PİŞMANIM"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Habib Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye götürülürken "Çok pişmanım" dedi.

KOMŞULARI KONUŞTU: EVLİ SANIYORDUK

Neslihan Batur’un komşusu Pınar Tan, "Yeni gelmişlerdi. Bir senedir burada yaşıyorlar. Biz dışarıda ve apartmanda karşılaştığımızda ‘merhaba’ dediğimiz bir kadındı. Güleç bir kadındı. Yaşam tarzını dışa vuran bir kadın değildi. Aile yaşantısını biz bilmiyorduk. Biz evli olarak biliyorduk.

"KARDEŞİ OLARAK TANITMIŞTI"

Dışarıya çıkarken beraber çıkıyorlardı. Konuşkan bir kadındı. Kimseye zararı olacak bir kadın değildi. Biz bunu öğrendiğimizde şok geçirdik. Eve geliyordu, kapının önüne geliyordu. Bize de kardeşim olarak tanıtmıştı." dedi.