İstanbul’da kadın maganda direksiyon başında çiğ köfte yedi

Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi.

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen megakentte trafik terörü devam ediyor.

Son olarak otomobille seyir halinde olan kadın sürücü, tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerledi. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan kadın sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

TEPSİDEN ÇİĞ KÖFTE YİYEREK SEYRETTİ

Aynı kadın sürücü, paylaştığı bir başka görüntüsünde ise yine tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada yanına koyduğu tepsiden çiğ köfte yedi.

İstanbul trafiğinde 'çiğ köfteli' kadın trafik magandası İZLE

POLİS PEŞİNDE...

Sürücü çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi.

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Maganda sürücü o anları kaydettirip, sosyal medyadan da paylaştı.

Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.