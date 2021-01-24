İstanbul'da kadın turist, kaldığı oteli birbirine kattı

Kaldığı otelde erkek arkadaşıyla tartışan kadın turist, otel odasındaki eşyaları kırıp döktü. Olay yerine gelen polise tekme atan kadın turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki oteller bölgesinde dün sabah saat 07.00 sıralarında erkek arkadaşı ile birlikte otele yerleşen Fas uyruklu kadın, kısa zaman sonra arkadaşı ile tartışmaya başladı.

Giderek büyüyen tartışmada kadın turist, saat 09:00 sıralarında otel odasındaki tüm eşyaları kırıp döktü.

Otel çalışanları olaya müdahale etse de kadının saldırgan durumundan dolayı başarılı olamadı. Diğer müşteriler ve otel yönetimin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİSE TEKME ATTI

Şikayet üzerine gelen polis, kadını ifadesi için polis merkezine götürmek istedi. Bir polisi itip tekme atan kadın, bir türlü sakinleştirilemeyince polis ekibi zor anlar yaşadı. Güçlükle araca bindirilen kadın polis merkezine götürüldü.

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"HAP MI İÇMİŞ, NE YAPMIŞ BİLMİYORUZ"

Otel sahibinin arkadaşı Razzok Kıyı, "Otele bu sabah yerleştiler 1-2 saat sonra olay çıkardılar. Kadın, arkadaşıyla problem yaşamış, odadaki televizyon masa ve yatak odasını dahi kırmış. Polis geldi, kadın polise vurdu ve itti. Hap mı içmiş ne yapmış bilmiyoruz. Bütün oteli ayağa kaldırdı. Müşteriler rahatsız oldu, aileler var burada. Polis onları alıp karakola götürdü." diye konuştu.

























