İstanbul'da kadına şiddet! Sokak ortasında silahla vurdular Çekmeköy'de kimliği belirlenemeyen kişi sokak üzerinde Çiğdem S.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA

Bir kadın daha şiddet mağduru oldu..

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Saat 19.30 sıralarında Çekmeköy ilçesi Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Çiğdem S. evinin önünde bulunduğu sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silahla vurup kaçtı

Çiğdem S. vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa taşıyarak Şehit Prof. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden kadın tedavi altına alındı

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Çiğdem S.'nin hastanede tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, sokak giriş çıkışına şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)