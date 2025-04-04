İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde akşam saatlerinde yabancı uyruklu Bayram M., Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi'nde yanındaki kadına şiddet uyguladı.
O sırada bölgede devriye gezen bekçi Y.S., kadının şiddete uğradığı anları görünce harekete geçti.
BEKÇİYE SALDIRDI
Bayram M., kendisini sözlü olarak uyaran bekçiye saldırdı.
Şüpheli, bekçiyi defalarca yumrukladı.
Bekçi, şüpheliye karşılık verirken elini beline attığını gördü.
ŞÜPHELİYİ BACAĞINDAN VURDU
Şüpheli belindeki silahı çıkarmadan bekçi, şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Öte yandan, yaşanan hareketli dakikalar ve bekçinin şüpheliyi vurduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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