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İstanbul'da kadına şiddet uygulayan şahsa bekçi müdahalesi

İstanbul'da kadına şiddet uygulayan şahsa bekçi müdahalesi Beyoğlu’nda bir kadına şiddet uygulayan yabancı uyruklu şüpheli, olaya müdahale eden bekçiye yumrukla saldırdı. Elini beline atan şüpheli, bekçi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.