Taksim'de kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi

Taksim'de bir kadını uçan tekme atarak darbeden zabıtanın, görevine son verildiği açıklandı.

İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıkmış, zabıta ekiplerinin, seyyar satıcılara ait tezgahları kaldırmak istemesiyle ortalığın karıştığı görülmüştü.

UÇAN TEKME ATTI

Seyyar satıcılar taş, sopa ve bıçaklarla zabıtalara mukavemet gösterince olay yerine polis ekipleri takviye edilmişti.

Çıkan kavgada, bir İBB zabıtası satıcılardan birini tartaklarken, başka bir zabıta da bir kadına uçan tekme atmıştı.

Kadın, aldığı darbenin ardından yerden kalkamazken, başka bir kadın ise olaya çığlık atarak tepki vermişti.

İBB zabıtası bir kadına uçan tekme attı VİDEO

ZABITA KOVULDU

O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, 20 gün önce meydana gelen olayın ardından söz konusu zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.