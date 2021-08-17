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    Taksim'de kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi

    Taksim'de bir kadını uçan tekme atarak darbeden zabıtanın, görevine son verildiği açıklandı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:18
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    Taksim'de kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi

    İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıkmış, zabıta ekiplerinin, seyyar satıcılara ait tezgahları kaldırmak istemesiyle ortalığın karıştığı görülmüştü.

    UÇAN TEKME ATTI

    Seyyar satıcılar taş, sopa ve bıçaklarla zabıtalara mukavemet gösterince olay yerine polis ekipleri takviye edilmişti.

    Çıkan kavgada, bir İBB zabıtası satıcılardan birini tartaklarken, başka bir zabıta da bir kadına uçan tekme atmıştı.

    Kadın, aldığı darbenin ardından yerden kalkamazken, başka bir kadın ise olaya çığlık atarak tepki vermişti.

    İBB zabıtası bir kadına uçan tekme attı VİDEO

    ZABITA KOVULDU

    O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, 20 gün önce meydana gelen olayın ardından söz konusu zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.

    Taksim de kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi #1

    Taksim de kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi #2

    Taksim de kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi #3

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