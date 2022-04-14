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    İstanbul'da kadınları gizlice kayda alan sapık Pakistanlı yakalandı

    Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu zanlı, gözaltına alındı. Pakistanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
    • 14.04.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:42
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    İstanbul'da kadınları gizlice kayda alan sapık Pakistanlı yakalandı

    İstanbul’a gelen ve burada yaşamaya başlayan Pakistanlılardan biri daha, kadınları gizlice kayda aldı.

    Gittiği sahilde bikinili genç kızları gözüne kestiren sapık, metroda da telefonuyla uğraşan bir kadının videosunu çekti.

    Şortlu, elbiseli genç kızları kayda aldı

    Pakistanlı sapık, bunlarla da yetinmedi.

    Caddede, sokakta özellikle kısa şort ve elbise giyen genç kızları hedef alan zanlı, onları kayda alarak TikTok hesabından paylaştı.

    Sosyal medyada büyük tepki

    Görüntüler sosyal medyaya düşünce, büyük tepki topladı.

    İsminin Cüneyt R. olduğu belirlenen Pakistan uyruklu zanlı, polis tarafından takibe alındı.

    İstanbul'da kadınları gizlice kayda alan sapık Pakistanlı yakalandı ViDEO

    İstanbul da kadınları gizlice kayda alan sapık Pakistanlı yakalandı #1

    Eyüpsultan’da yakalandı

    DHA’nın haberine göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt R.'yi Eyüpsultan'da yakaladı.

    Gözaltına alınan Cüneyt R. hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek” suçundan işlem başlatıldı.

    Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

    İstanbul da kadınları gizlice kayda alan sapık Pakistanlı yakalandı #2

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