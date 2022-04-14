Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu zanlı, gözaltına alındı. Pakistanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’a gelen ve burada yaşamaya başlayan Pakistanlılardan biri daha, kadınları gizlice kayda aldı.

Gittiği sahilde bikinili genç kızları gözüne kestiren sapık, metroda da telefonuyla uğraşan bir kadının videosunu çekti.

Şortlu, elbiseli genç kızları kayda aldı

Pakistanlı sapık, bunlarla da yetinmedi.

Caddede, sokakta özellikle kısa şort ve elbise giyen genç kızları hedef alan zanlı, onları kayda alarak TikTok hesabından paylaştı.

Sosyal medyada büyük tepki

Görüntüler sosyal medyaya düşünce, büyük tepki topladı.

İsminin Cüneyt R. olduğu belirlenen Pakistan uyruklu zanlı, polis tarafından takibe alındı.

İstanbul'da kadınları gizlice kayda alan sapık Pakistanlı yakalandı ViDEO

Eyüpsultan’da yakalandı

DHA’nın haberine göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt R.'yi Eyüpsultan'da yakaladı.

Gözaltına alınan Cüneyt R. hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek” suçundan işlem başlatıldı.

Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.