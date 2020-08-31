Motosikletli iki şahsın, yolda yürüyen kadının cep telefonunu çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da motosikletli iki kişi, Beyoğlu ve Şişli'de 3 ayrı kapkaç girişiminde bulundu.

İlk kapkaç, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı.

CEP TELEFONU ÇALIP KAÇTILAR

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi, elinde cep telefonuyla yürüyen bir kadının yanına yaklaşarak cep telefonunu aldı. Talihsiz kadın bağırarak çevreden yardım isterken, kapkaççılar Okmeydanı yönüne kaçtı.

Motosikletli kapkaççılar, ilk kapkaçtan kısa bir süre sonra bu kez de Örnektepe'de ortaya çıktı. Sokakta yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan kapkaççılar, cep telefonunu almayı başaramayınca hızla olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar

İKİNCİ OLAY ŞİŞLİ'DE

İlk kapkaçtan yaklaşık 1.5 saat sonra Şişli Akar Caddesi'nde bir kez daha ortaya çıkan kapkaççılar, bu defa telefonda konuşarak yürüyen bir kadını gözlerine kestirdi. Kapkaççılar, motosikletle yanına yaklaştıkları kadının elindeki telefonu hızlıca aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Son yaşanan kapkaç olayı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Mağdur olan kadın ,olayın ardından Şişli Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Talihsiz kadın, "Telefonla konuşurken elimden telefonumu aldılar. Motosikletli iki kişiydiler. Bugün orada yaşanan 3'üncü gasp olayı." dedi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri belirlenen kapkaççıların yakalanması için çalışmalara başladı.