İstanbul'da kadınların fotoğrafını çeken sapığın pişkin savunması Ataşehir’de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan sapık, “Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum” dedi.

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İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde utanç verici bir olay yaşandı.

Belediye otobüsünde bir şahıs, otobüs içerisinde kadınları gözüne kestirdi.

Kadınların fotoğraflarını çekti

Aracın arka bölümünde bir koltuğa oturan şahıs, kadın yolcuların gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

Durumu fark eden yolcular, şahsa tepki gösterdi.

Fotoğrafı çekilen kadın, diğer yolcuların da müdahale etmesiyle çekilen fotoğrafları adama sildirdi.

Gözaltına alındı

Olay yerine polis çağrıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü.

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Gözümüz kayıyor"

Yakalanan şahsın savunması ise pes dedirtti.

Fotoğraf çektiğini itiraf eden ve silme konusunda bir süre direnen sapık, "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum." sözleriyle kendini savundu.