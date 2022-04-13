İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kadınların gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 kişi, yolda ve toplu taşımada kadınların gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu.

Tepki toplayan paylaşımlar sonrası ekipler harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, Pakistan uyruklu şüpheliler Zafer Waseem Gaziosmanpaşa’da, Umair Malik ise Küçükçekmece’de polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu yakalandı.

Şüpheliler tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı VİDEO



