İstanbul'da, kadınların videolarını çeken yabancı uyruklu şahıslara operasyon

Kadınların uygunsuz görüntülerini çekip sosyal medyadan paylaştıkları tespit edilen 24 yabancı uyruklu şahıs, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslardan 7'si tutuklandı.

İstanbul’da, sokaklarda kadınların uygunsuz görüntülerini gizlice çeken şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, konuya yönelik açıklamalarda bulundu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, sokakta kadınların gizlice görüntüsünü çekip sosyal medya hesaplarında yayınlayan yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenlendi.

24 kişi, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı

ANKA’nın haberine göre; 19’u Pakistan, 5’i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 24 kişi adreslerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal, hayasızca hareketlerde bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama, kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması suçlarından işlem yapıldı.

17 şüpheli sınır dışı edildi, 7 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 17’si sınır dışı edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.