Petrol
119.59
0.07%
Euro
17.9413
1.13%
Dolar
16.7339
0.97%
Altın
995.14
1.47%
Borsa
2634
-0.54%
Bitcoin
497.641
-4.55%
BTXN Coin
11.30
-5.20%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    İstanbul'da, kadınların videolarını çeken yabancı uyruklu şahıslara operasyon

    Kadınların uygunsuz görüntülerini çekip sosyal medyadan paylaştıkları tespit edilen 24 yabancı uyruklu şahıs, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslardan 7'si tutuklandı.
    • 07.06.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da, kadınların videolarını çeken yabancı uyruklu şahıslara operasyon

    İstanbul’da, sokaklarda kadınların uygunsuz görüntülerini gizlice çeken şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü, konuya yönelik açıklamalarda bulundu.

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, sokakta kadınların gizlice görüntüsünü çekip sosyal medya hesaplarında yayınlayan yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenlendi.

    24 kişi, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı

    ANKA’nın haberine göre; 19’u Pakistan, 5’i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 24 kişi adreslerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

    Şüpheliler hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal, hayasızca hareketlerde bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama, kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması suçlarından işlem yapıldı.

    17 şüpheli sınır dışı edildi, 7 kişi tutuklandı

    Şüphelilerden 17’si sınır dışı edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da, kadınların videolarını çeken yabancı uyruklu şahıslara operasyon #1


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?
    Futbol

    Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?

    Doktor Berika asansörde gömleğinin düğmelerini açarak poz verince... 'Yorgun savaşçı'
    Medya

    Doktor Berika asansörde gömleğinin düğmelerini açarak poz verince... 'Yorgun savaşçı'

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir