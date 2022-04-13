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- İstanbul'da kadınların videosunu çeken 2 Pakistanlıya gözaltı
İstanbul'da kadınların videosunu çeken 2 Pakistanlıya gözaltı
- 13.04.2022 - 08:59
- Güncelleme : 13.04.2022 - 09:03
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da yaşayan Pakistan uyruklu N.B. (30) sokaklarda ve toplu taşımada bulunan kadınların gizlice videolarını çekip TikTok hesabından yayınladığı gerekçesiyle yakalanıp sınır dışı edilmişti.
Bu çirkin olay bu sefer ise başka şahıslar tarafından tekrar edildi.
Sosyal medyaya yine kadın görüntüleri düşmeye başlarken, İstanbul polisi hemen harekete geçti ve olayla ilgili çalışma başlattı.
Şüpheliler Pakistanlı çıktı
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.
2 gözaltı
DHA'nın haberine göre; şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul'da kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan 2 kişi gözaltına alındı