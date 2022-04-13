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    İstanbul'da kadınların videosunu çeken 2 Pakistanlıya gözaltı

    Gizlice çektiği kadın görüntülerini sosyal medyaya yayan iki sapık, polisin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı.
    • 13.04.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 09:03
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    İstanbul'da kadınların videosunu çeken 2 Pakistanlıya gözaltı

    Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da yaşayan Pakistan uyruklu N.B. (30) sokaklarda ve toplu taşımada bulunan kadınların gizlice videolarını çekip TikTok hesabından yayınladığı gerekçesiyle yakalanıp sınır dışı edilmişti.

    Bu çirkin olay bu sefer ise başka şahıslar tarafından tekrar edildi.

    Sosyal medyaya yine kadın görüntüleri düşmeye başlarken, İstanbul polisi hemen harekete geçti ve olayla ilgili çalışma başlattı.

    Şüpheliler Pakistanlı çıktı

    Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.

    2 gözaltı

    DHA'nın haberine göre; şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İstanbul'da kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

    İstanbul da kadınların videosunu çeken 2 Pakistanlıya gözaltı #1

    İstanbul da kadınların videosunu çeken 2 Pakistanlıya gözaltı #2

    İstanbul da kadınların videosunu çeken 2 Pakistanlıya gözaltı #3

    İstanbul da kadınların videosunu çeken 2 Pakistanlıya gözaltı #4


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