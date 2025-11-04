İstanbul'da kadınların yol verme kavgası

- Beylikdüzü'nde iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
- Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek araç içi saldırıya neden oldu.
- Olay, çevredekilerin müdahalesi ve kameralar tarafından kaydedildi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, sabah erken saatlerde hareketli anlar yaşandı.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde, iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kadınların arasında kavgaya döndü.
ARABADAN İNEREK SALDIRDI
Kadınlardan biri, diğerinin arabasına girerek diğer sürücüye saldırırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.
Öfkesini atamayan kadın, giden aracı da tekmelerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.