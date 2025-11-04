Abone ol: Google News

İstanbul'da kadınların yol verme kavgası

Beylikdüzü ilçesinde iki kadın arasında çıkan yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Kadınlar birbirine girerken o anlar kameralara yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 10:29
  • Beylikdüzü'nde iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
  • Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek araç içi saldırıya neden oldu.
  • Olay, çevredekilerin müdahalesi ve kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, sabah erken saatlerde hareketli anlar yaşandı.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde, iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kadınların arasında kavgaya döndü.

ARABADAN İNEREK SALDIRDI

Kadınlardan biri, diğerinin arabasına girerek diğer sürücüye saldırırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Öfkesini atamayan kadın, giden aracı da tekmelerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

