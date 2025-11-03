İstanbul'da kafede sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşını bıçakla öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Bağcılar'da Havin Taşçı, bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi.

Çalışan Şeymanur Sanbay ise siparişini getirdi.

Siparişi beğenmeyen Havin ile Sanbay arasında tartışma çıktı.

YANINA BIÇAK ALIP KAFEYE DÖNDÜ

Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Sanbay, evine gitti.

Ardından evden bıçak alan Sanbay, kız kardeşi R.F.S. ile birlikte kafeye döndü.

Burada Taşçı ile Sanbay arasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü.

ESKİ İŞ ARKADAŞINI BIÇAKLA YARALADI

Kavgada Sanbay, yanında getirdiği bıçakla Taşçı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kafedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Taşçı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Karnından ve kalbinden bıçakladığı öğrenilen Havin Taşçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 SUSTALI BIÇAK BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Şeymanur Sanbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.