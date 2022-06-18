İstanbul'da kaldırımda araç kullanan şoföre ceza

Trafikten kaçmak için çıktığı kaldırımda ilerlerken kendisini uyaran yayayı tehdid eden servis şoförüne ceza yağdı.

Dün İstanbul Esenyurt'ta Hadımköy - D100 Bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Trafikten kaçmak isteyen bir servis şoförü ise kaldırımda ilerlemeye başladı.

Servis şoförünü kaldırımda gören yaya, şoförü uyarınca tehdid edildi. Kameraya yansıyan anların ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şoför tespit edildi

Konuyla ilgili inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servis aracı sürücüsünün Kara Salih K. olduğu tespit etti.

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3 bin 265 lira ceza

Sürücüye "İşaret ve levhalara uymamak" maddesinden 196 TL, "Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek" maddesinden 427 TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 196 TL, "Emniyet kemeri kullanmamak" maddesinden 196 TL, "Aracı hızına uygun şeritte sürmemek" maddesinden 427 TL "Çalışma süresi ve izni bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak" maddesinden bin 823 TL olmak üzere toplam 3 bin 265 TL para cezası uygulandı.

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Kullandığı servise trafikten men

Sürücünü kullandığı servis ise trafikten men edildi. Sürücü Salih K., ayrıca hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapıldı.