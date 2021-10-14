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    İstanbul'da kaldırımdan giden taksi, korna çalarak yayadan yol istedi

    Trafiğin yoğun olduğunu gören bir ticari taksi sürücüsü, kaldırımdan ilerlemeye başladı. Sürücünün önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istediği anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 17:08
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    İstanbul'da kaldırımdan giden taksi, korna çalarak yayadan yol istedi

    İstanbul'da, TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde sabah saatlerinde, trafiğin yoğun olduğunu gören bir ticari taksi sürücüsü aracını kaldırıma çıkardı.

    Hızla kaldırımda ilerleyen sürücü, önüne çıkan yayaya yolundan çekilmesi için korna çaldı.

    Kaldırımdaki yaya, ne olduğunu anlamadan kenara çekilip taksiye yol verdi.

    TEPKİLERE ALDIRMADI

    O anlar başka bir sürücü tarafından, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, tepkilere aldırmadan kaldırımda yayadan yol isteyen taksinin, hızla ilerleyip gözden kaybolduğu görüldü.

    İstanbul'da kaldırımdan giden taksi, korna çalarak yayadan yol istedi VİDEO

    İstanbul da kaldırımdan giden taksi, korna çalarak yayadan yol istedi #1

    İstanbul da kaldırımdan giden taksi, korna çalarak yayadan yol istedi #2

    İstanbul da kaldırımdan giden taksi, korna çalarak yayadan yol istedi #3

    İstanbul da kaldırımdan giden taksi, korna çalarak yayadan yol istedi #4

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