İstanbul'da kaldırımdan ilerleyen sürücüye tepki

Personel taşıyan aracın kaldırımdan ilerlediğini gören yaya, duruma tepki gösterip aracın önüne atladı, şoför ise kendisini uyaran şahsa tehditler savurdu.

İstanbul Hadımköy E-5 bağlantı yolunda yaşanan olayda, iş çıkış saatinde yoğun trafiği fırsat bilen personel aracı, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı.

İHA'nın haberine göre; kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısından gelen servis aracını görüp önünde durdu.

"Burası kaldırım yola girer misin"

"Burası kaldırım yola girer misin?" diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Sinirle araçtan inen sürücü, "Sanane lan" diyerek Mahmut U’yu itmeye başladı.

"Dayak mı istiyorsun"

Bir süre kaldırımda tartışan ikiliyi ayırmak için servisten bir vatandaş indi. Sürücü ile yaya tam ayrılmışken, araca binen şoför tehditler savurmaya başladı.

"Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var." diyerek sürücü koltuğundan tehditler savurdu.

Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sürücü, yaya kaldırımından ilerlemeye devam etti.

Mahmut U. ise yaşanılan o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.