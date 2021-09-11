İstanbul’da kalp hastası kadın, koronavirüs testi pozitifken ameliyat edildi

Romatizmal kalp hastası Fatma Aytekin, aşı olmadan önce koronavirüse yakalandı. Kalbi ve solunumu duran Aytekin, 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

İstanbul’da ikamet eden romatizmal kalp hastası Fatma Aytekin (28), aşı olmasına günler kala koronavirüse yakalandı.

13 yaşından beri romatizmal kalp hastalığı ile mücadele eden ve 2018 yılında kalp ameliyatı olan Aytekin, ağustos ayında muayeneye oldu.

Aşı olmayı düşünen Aytekin, yapılan test sonucu koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Hastalığın 3'üncü gününde nefes alma güçlüğü çeken Aytekin hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs tedavisinin yanında kalp kapağının çalışmadığı belirlenen Fatma Aytekin, doktorlar tarafından PCR pozitif halde ameliyata alındı.

Fatma Aytekin, doktorların yoğun uğraşlarıyla 6 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

“AŞI OLMAYI DÜŞÜNÜYORDUM ÖNCE KALP MUAYENESİ OLMAK İSTEDİM”

Fatma Aytekin, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Koronavirüs tedavim 2 gün normal devam etti, ancak 3'üncü gün nefes almada güçlük yaşadım. Nefesim kesildi, öksürük krizleri başladı. Kronik kalp hastası olduğumdan bunlar beni çok korkuttu. Aşı olmayı düşünüyordum ancak önce bir kalp muayenesi olmak istedim. Kontrole gittiğimde pozitif olduğumu öğrendim.





“ÖKSÜRÜKLE BİRLİKTE KAN GELMEYE BAŞLADI”

Öksürük krizlerim başladı, hatta hastaneye gelmeden önce öksürükle birlikte kan gelmeye başladı. O nedenle çok korktum. Abime korktuğumu ve hastaneye gitmek istediğimi söyledim.

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“KALBİMİN VE SOLUNUMUMUN DURDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Nefes darlığı nedeniyle geceleri uyuyamıyordum. 10 gün yoğun bakımda kaldım. Sonradan kalbimin ve solunumumun durduğunu da öğrendim ama hayata döndüm.





“YAŞADIKLARIM AKLIMA GELDİKÇE HALA KORKUYORUM”

Koronavirüs pozitif bir şekilde kalp ameliyatına girdim. Kalp kapakçığım değişti, zor bir ameliyat geçirdim. Gerek hocalarımdan gerekse ailemden duyduğum zorlu bir süreç geçirdiğim yönünde oldu. Çok korktuğum zamanlar oldu. Aşırı derecede zor bir süreç. Kronik hastalar için daha da zorlu bir dönem. Yaşadıklarım aklıma geldikçe hala korkuyorum. O yüzden herkese aşı olmasını öneriyorum.”





“HEM KORONAVİRÜS HEM KAP YETMEZLİĞİ İLE MÜCADELE EDİYORDU”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, Fatma Aytekin'in yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“İleri derecede koronavirüs tanısı almış ve bu nedenle entübe edilmiş bir hastaydı. Fatma Hanım'ı diğer hastalardan farklı kılan 3 yıl önce geçirdiği kalp ameliyatı oldu. Daha önce başka bir merkezde romatizmal kalp hastalığı nedeniyle kalp kapağı değişmişti. Yoğun bakım takibi sırasında hekim arkadaşlar hastamızın 3 yıl önce takılan kalp kapağında tromboz geliştiğini ve kalp kapağının koronavirüse bağlı olarak çalışmadığını tespit etti. Koronavirüs kanda pıhtılaşmayı artıran sebepler arasında ve öyle bir yan etkisi var. Buna bağlı olarak kalp kapağında bozulma ve ani tıkanma meydana geldi. PCR pozitif bir hastayı ameliyata almak zorunda kaldık. Ameliyata almamız gerekiyordu çünkü hastanın mitral kapağı çalışmıyordu. Hasta hem koronavirüs hem ciddi kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu. Ciddi hayatı riski olduğundan zor bir karardı ve aileyle konuşarak ameliyata karar verdik.”





“KALP KAPAĞI HASTALARINDA MUTLAKA AŞILANMAYI ÖNERİYORUZ”

Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan da şu sözleri kaydetti:

“Aşılarını olamadan koronavirüse yakalandığından biraz daha ağır geçirdi. Koronavirüsün olaya eklenmesi, hastanın daha önce aşılanmamış olması koronavirüsü ağır geçirmesi nedeniyle bu mevcut kapağın da tıkandığını düşünüyoruz. Kalp kapağı hastalarında mutlaka aşılanmayı öneriyoruz. Özellikle kalp kapağı değişimi yaşayan hastaların kendilerine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka aşı olmaları gerektiğini öneriyorum.”

“KORONAVİRÜS OLAN HASTANIN AMELİYAT OLAMAYACAĞI DOĞRU DEĞİL”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur ise, ameliyata ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çift maskelerle, önlemlerimizi alarak ameliyata girdik. Ameliyatta mümkün olduğunca kendimize de dikkat ettik. Ekstra bir gayret sarf ederek operasyonu gerçekleştirdik. Basit önlemlerle hastaların ameliyatı sonrasındaki süreci yönetilebilir. Koronavirüs olan hastanın ameliyat olamayacağı ve hastanede yatamayacağı doğru değil. Gerekli önlemlerle bilimsel kurallarla bu hastaların ameliyatları başarıyla gerçekleştirilir. Hastalar tedavilerini tamamlayarak iyileşmiş şekilde taburcu olabilirler.”