İstanbul'da kamp alanında yangın çıktı

Şile'de kamp alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'un Şile ilçesi Akçakese Mahallesi Akçakese Caddesi'ndeki kamp alanında bulunan bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Ağaçlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye görevlilerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.