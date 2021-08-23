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    İstanbul'da kamp alanında yangın çıktı

    Şile'de kamp alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
    • AA
    • 23.08.2021 - 06:47
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    İstanbul'da kamp alanında yangın çıktı

    İstanbul'un Şile ilçesi Akçakese Mahallesi Akçakese Caddesi'ndeki kamp alanında bulunan bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Ağaçlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye görevlilerince çalışma başlatıldı.

    Ekiplerce, ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

    İstanbul da kamp alanında yangın çıktı #1

    İstanbul da kamp alanında yangın çıktı #2

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