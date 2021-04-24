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    İstanbul'da kamyonet kreş duvarına çarptı

    İstanbul'da kamyonetin kreş duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 14:16
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    İstanbul'da kamyonet kreş duvarına çarptı

    İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonet kreş duvarına çarptı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    KREŞ DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

    Ahmet Baghdadi yönetimindeki  kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafo ve önünde duran kağıt toplayıcısına çarptı.

    Kamyon, kreş duvarına çarparak durabildi.  Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kamyonun içinde sıkışan şoför Ahmet Baghdadi ile Murat Şahiyet'i çıkardı.

    İstanbul'da kamyonet kreş duvarına çarptı VİDEO


    İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Murat Şahiyet ve kağıt toplayıcısı kişinin durumlarının ağır, kamyon şoförü Ahmet Baghdadi'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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