İstanbul'da kamyonetin çarptığı araç hurdaya döndü! O anlar kaydedildi Esenyurt'ta bir kamyonet sürücüsü şeridinden çıkarak hafif ticari araca çarparken, çarpmanın etkisiyle araç savrularak takla attı.

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DHA

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü, şeridinden çıkarak ters yöne girdi.

O sırada karşı şeritte seyir halinde olan hafif ticari araç ise sağ şeride yanaşmaya çalıştı.

Karşı şeride geçen kamyonet, hafif ticari araca çarparken çarpmanın etkisiyle araç savrularak takla attı.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, araçtaki sürücünün yardımına koştu.

Sürücü araçta sıkıştı

Sürücünün sıkıştığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen sürücü, hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

O anlar kaydedildi! Araç hurdaya döndü

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin ters şeride girip hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu, motorun ise yolun ortasına düştüğü anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)