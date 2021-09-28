İstanbul'da kapısı olmayan Fransız balkonlar görenleri şaşırtıyor

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir apartman görenleri hayrete düşürüyor. Apartmanda Fransız tarzda yapılan balkonların kapılarının olmaması görenleri şaşkına çeviriyor.

İstanbul Kadıköy'de yapımı yıllar önce tamamlanan bir apartmana ait Fransız balkonlar görenleri hayrete düşürüyor.

Normal şartlarda cam hizasında bulunması gereken balkonlar, duvar kısmına inşa edilince işlevini yitirdi.

BİR GARİP BALKON HİKAYESİ

Binanın projesini çizen mimarın o alanı çiçek dikilmesi için inşa ettirdiği iddia edilse de dairelerin pencereleri ile Fransız balkon arasındaki yaklaşık 2 metrelik mesafe, bu seçeneği de imkansız hale getiriyor.

Yoldan geçen vatandaşların şaşkınlıkla izlediği balkonlar ise şu an için herhangi bir işlev görmüyor.

"YOLDAN GEÇENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı balkonlara ilişkin konuşan çevre esnaflarından İrfan Cebeci, “Gerçekten çok ilginç bir durum. Yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Balkonların şu an için görünürde herhangi bir işlevi yok. Aslında binanın inşaat halinde olduğu dönemde mimarı ile konuşma fırsatım olmuştu. O dönemde o kısmı çiçeklik olarak düşündüğünü söylemişti. Çiçeklik olsa bile pencere ile Fransız balkon arasında yaklaşık 2 metrelik bir mesafe var. Yani çiçek eksen ekilmez, sulamaya çalışsan sulanmaz. Yani dairede yaşayan vatandaşın oraya ulaşması da zor görünüyor” diye konuştu.