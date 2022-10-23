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    İstanbul'da kapkaç şüphelisi tutuklandı

    Kağıthane'de 2 ayrı kapkaç olayın şüphelisi A.B.'yi yakaladı. Farklı suçlardan 6 adet kaydı bulunan A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 23.10.2022 - 18:10
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    İstanbul'da kapkaç şüphelisi tutuklandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane Cendere Caddesi'nde 4 Ekim Salı günü, iki ayrı noktada kapkaç yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarını aldı.

    Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Eyüpsultan ve Kağıthane'deki 29 farklı güvenlik kamera görüntüsünü inceledi.

    Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerden birinin Eyüpsultan'daki bir iş yerinden arkadaşını aldığı ve Kağıthane'ye giderek hırsızlık yaptığı belirlendi.

    Cezaevine gönderildi

    Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli A.B. (19), 7 Ekim Cuma günü Küçükçekmece'de yaşadığı evde yakalandı.

    DHA'nın haberine göre farklı suçlardan 6 adet kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da kapkaç şüphelisi tutuklandı #1

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