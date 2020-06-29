İstanbul'da kapkaçı görünce yarı çıplak önlemeye çalıştı

Kapkaççıları yakalamak için haline aldırış etmeden sokaklarda koşan adam kameralara yansıdı.

Çantası çalınan yaşlı kadının çığlık sesine yetişen adam, kapkaççıları yakalamak için yarı çıplak halde hırsız kovaladı.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde ara sokaktaki evine yürüyen Neriman K. adındaki yaşlı kadının, sokağa girdiği esnada motosikletli kapkaççılar tarafından çantası çalındı.

ÇIĞLIKTAN KORKTULAR

İçerisinde cep telefonu, kimlik ve 100 lira olan çantayı alarak kaçmaya başlayan kapkaççılar, kadının çığlıklarından korkunca panik yaparak dengelerini kaybetti.

YARI ÇIPLAK PEŞLEDİ

Kontrolü kaybeden şahıslar motosiklet ile yere savrulurduktan sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu. Olaya şahit olan bir vatandaş, yarı çıplak şekilde koşarak kapkaççıları yakalamaya çalıştıysa da yetişemedi.

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EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şahısların eşkallerini ve plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit etti. Motosikletin sahibine ise haber verildi.

2 KİŞİYDİLER

Olay anını gören bir vatandaş, “Yaşlı kadın ağır şekilde geliyordu. Bir motosikletin üzerinde iki çocuk vardı. Kadının çantasını kaptılar tabi ben fark etmedim ama bağırınca anladım. Sokağın ortasına fırladım, bir sürü insan vardı. Tutun diye bağırdım ama 6-7 kişi vardı biri tutmadı. Motosiklettekiler kaçtı." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu polisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.













