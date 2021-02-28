Karaköy sahilde bankta oturan genç kadının çantasını kapkaç yapan Cezayir uyruklu bir kişi, çevredekiler tarafından yakalanarak polis gelene kadar aralıklarla dövüldü.

İstanbul'da Beyoğlu Karaköy Sahili'nde, Mürvet Bayram adlı kadın sahilde bir süre yürüdükten sonra arkadaşıyla birlikte bankta oturmaya başladı.

Genç kadını takip eden bir kişi yanına yaklaşıp çantasını kapkaç yaptı.

YAKALAYIP MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Çantası çalınan kadının çığlık atması üzerine, çevredekiler, kapkaççıyı kovaladı.

Birkaç metre sonra yakalanan kapkaççıya vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.

Kalabalık tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen kapkaççı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kapkaç anı ve kalabalık tarafından şahsa atılan meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, genç kız bankta oturduğu esnada kapkaça uğruyor. Hemen ardından vatandaşlar şahsın peşinden koşuyor. Birkaç metre sonra yakalanan şahıs tekme ve tokatlarla dövülüyor.

"10 KAKİKA ARAYLA DÖVDÜLER"

Olayı anlatan esnaf İshak Aydın, “Dükkanın köşesinde dövdüler. Aradan 5 dakika geçti polisi aradılar. 10 dakika sonra tekrar dövmeye başladılar. Bir bayanın çantasını çalmış, orada yakaladılar. Ama adamı üst üste 2-3 kez dövdüler. Hemen yakaladılar, yatırdılar” dedi.

İstanbul'da kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı ViDEO

TUTUKLANDI

Karaköy Polis Merkezine götürülen şüphelinin Cezayir uyruklu Rabah A. olduğu öğrenildi. Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





