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- İstanbul'da kar ve buz üstünde drift attılar
İstanbul'da kar ve buz üstünde drift attılar
Arnavutköy, Tuzla ve Bayrampaşa’da karla kaplı yolu gören maganda sürücüler, drift attı. O anlara eşlik ederek, alkış tutanlar da oldu.
- DHA
- 24.01.2022 - 11:43
- Güncelleme : 24.01.2022 - 11:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi.
Dün akşam saatlerinde itibaren başlayan yağış, Megakent'in genelini etkisi altına aldı.
Buz tutan yollarda sürücüler de zor anlar yaşandı.
YOLU KAPATIP, DRİFT ATTI
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde ise bir sürücü, caddede otomobiliyle drift attı.
Yolu kapatan sürücüye, çevredeki vatandaşlar alkışlayarak tepki verdi.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da kar ve buz üstünde drift attılar VİDEO
TUZLA VE BAYRAMPAŞA’DAN DRİFT GÖRÜNTÜLERİ
Tuzla'da da bir sürücü, boş bulduğu otoparkta drift atmaya başladı.
Bayrampaşa'da ise bir kişi, boş sokakta cipiyle drift attı.
O anları yine kayda alan birileri oldu.