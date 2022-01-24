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    İstanbul'da kar ve buz üstünde drift attılar

    Arnavutköy, Tuzla ve Bayrampaşa’da karla kaplı yolu gören maganda sürücüler, drift attı. O anlara eşlik ederek, alkış tutanlar da oldu.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 11:56
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    İstanbul'da kar ve buz üstünde drift attılar

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi.

    Dün akşam saatlerinde itibaren başlayan yağış, Megakent'in genelini etkisi altına aldı.

    Buz tutan yollarda sürücüler de zor anlar yaşandı.

    YOLU KAPATIP, DRİFT ATTI

    Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde ise bir sürücü, caddede otomobiliyle drift attı.

    Yolu kapatan sürücüye, çevredeki vatandaşlar alkışlayarak tepki verdi.

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da kar ve buz üstünde drift attılar VİDEO

    TUZLA VE BAYRAMPAŞA’DAN DRİFT GÖRÜNTÜLERİ

    Tuzla'da da bir sürücü, boş bulduğu otoparkta drift atmaya başladı.

    Bayrampaşa'da ise bir kişi, boş sokakta cipiyle drift attı.

    O anları yine kayda alan birileri oldu.

    İstanbul da kar ve buz üstünde drift attılar #1

    İstanbul da kar ve buz üstünde drift attılar #2

    İstanbul da kar ve buz üstünde drift attılar #3


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