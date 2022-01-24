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İstanbul'da kar ve buz üstünde drift attılar

İstanbul'da kar ve buz üstünde drift attılar

Arnavutköy, Tuzla ve Bayrampaşa’da karla kaplı yolu gören maganda sürücüler, drift attı. O anlara eşlik ederek, alkış tutanlar da oldu.