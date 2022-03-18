İstanbul'da karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

Başakşehir’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Başakşehir Bozcaada Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada şoför ve araçta olan diğer şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.







