İHA
İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
22 yaşında olan H.K. isimli kadını ağabeyi tarafından darbedilerek, zorla taksiye bindirildi.
Gece saatlerinde yaşanan olay bölgeden bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis harekete geçti
Kadıköy'de bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Caddebostan Mahallesi'nde 22 yaşındaki H.K. isimli kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 26 yaşındaki M.K'yi gözaltına aldı.
Darbedilerek zorla taksiye bindirilen H.K, M.K'dan şikayetçi olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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