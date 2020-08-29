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    İstanbul’da kargo şubesine uyuşturucu baskını

    Kargo firmasına düzenlenen operasyonda, Katar'a yollanacak dekoratif sandık içine gizlenmiş 6 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 14:11
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    İstanbul’da kargo şubesine uyuşturucu baskını

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar’da bir kargo firmasına yurt dışına gönderilmek için bırakılan koli ve eşyalarda dedektör köpekle arama yaptı.

    6 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

    Dedektör köpeğin tepki verdiği Katar'a gönderilmek üzere bırakılan dekoratif sandığın kenarlarına gizlenmiş 6 kilo 780 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Madde, içeriğinin belirlenmesi için İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Ekipler, kargo firmasına uyuşturucu hap bulunan sandığı bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    İstanbul’da kargo şubesine uyuşturucu baskını

    İstanbul’da kargo şubesine uyuşturucu baskını #1

    İstanbul’da kargo şubesine uyuşturucu baskını #2

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