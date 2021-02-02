Kağıthane'de kargo yetkililerinin koku geldiğini fark ederek durumu bildirmesi üzerine radyoyu açan polis, içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Kağıthane’de dün saat 13.00 sıralarında iki şahıs, kargo firmasına gelerek yanlarında getirdikleri radyoyu Sinop’a kargolamak istediğini söyledi.

Evrakları doldurarak cihazı bırakan şahıslar ardından firmadan ayrıldı.

İstanbul’da kargoya verilen radyodan uyuşturucu çıktı VİDEO

YETKİLİ KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİ

Firma yetkilisi, işlemleri yaptığı esnada radyodan uyuşturucu kokusu geldiğini fark etti.

Bunun üzerine kargo sorumlusu, cihazı alarak Sadabat Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Tornavida yardımıyla cihazı açan polis ekipleri, içerisinde bir miktar satışa hazır esrar ele geçirdi.

UYUŞTURUCU BULUNDU, BASKIN YAPILDI

Bunun üzerine kargo evrakından bilgilerden şahısların kimliğini tespit eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak” suçundan emniyette 3 adet kaydı olan Selim K. ve 3 adet “kasten yaralama”, 5 adet “uyuşturucu kullanmak”, 10 adet “evden hırsızlık” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan emniyette kaydı bulunan Emre Ç.’nin evine baskın düzenledi.

Baskında Emre Ç.’nin evinde arama yapan polis, beyaz kağıda sarılı vaziyette 2 parça halinde marijuana diye tabir edilen uyuşturucu madde, madde fişeklemede kullanılan çok sayıda çizgili kağıt parçası, bir adet hassas terazi, madde satışında kullanıldığı düşünülen 1 adet cep telefonu, 102 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Selim K.’nin de evine giren polis, içeride herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Gözaltına alınan Selim K.’ye emniyette “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapmak” suçundan adli işlem yapıldı. Evinde uyuşturucu ve fişek bulunan Emre Ç.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.