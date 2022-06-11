İstanbul'da karışımlı akaryakıt operasyonu: 20 bin litre yakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nin Tuzla ve Pendik'te yaptığı opersyonlarda 20 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken gözaltına alınan kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki emniyet güçleri, Tuzla'da durdurduğu kamyonetin kasasında karışımlı olduğu belirtilen 11 bin litre akaryakıt ele geçirdi.

Diğer yandan çalışmalarına devam eden ekipler, şahısların verdiği ifadelerin ardından Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir fabrikada arama yaptı.

Aramada, 7 bin 500 litre karışımlı olduğu değerlendirilen akaryakıt ele geçirilirken, bir aracın arkasında ise bin 500 litre akaryakıt bulundu.

20 bin litre yakıt ele geçirildi

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan toplam 20 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

3 şüpheli serbest kaldı

DHA'nın haberine göre; yapılan operasyonlar sonucunda T.Ç, F.E. VE Ş.T. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.