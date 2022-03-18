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    İstanbul'da karlı yolda sürücüler zor anlar yaşadı

    Esenyurt'ta şiddetli kar sonrası karla kaplı yoldan geçmeye çalışan sürücülerin zor anları kameralara yansıdı.
    • AA
    • 18.03.2022 - 21:21
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    İstanbul'da karlı yolda sürücüler zor anlar yaşadı

    İstanbul kısa bir aranın ardından tekrar kara teslim oldu.

    Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar bu akşam şehri tekrar beyaza bürüdü.

    Yoğun yağış nedeniyle yine trafik çileye dönüşürken ara yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

    KARDAN KAYAN ARAÇLAR KAMERADA

    Esenyurt'da karlardan temizlenmeyen yola giren sürücülerin o anları kameralara yansıdı.

    Görüntülerde kar nedeniyle kayan araçları kontrol almaya çalışan sürücülerinin büyük çabasının işe yaramadığı görüldü.

    İstanbul da karlı yolda sürücüler zor anlar yaşadı #1

    İstanbul da karlı yolda sürücüler zor anlar yaşadı #2

    İstanbul da karlı yolda sürücüler zor anlar yaşadı #3


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